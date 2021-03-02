ABD ve AB'den Rusya'ya Navalny yaptırımı

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif lider Aleksey Navalny vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurdu. ABD, 7 "üst düzey" Rus vatandaşını "kara listeye" alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD'nin olası yeni yaptırımlarına misilleme yapacak" demişti. Kremlin ise, bu yaptırımların ilişkileri kötü etkileyeceğini ifade etmişti.