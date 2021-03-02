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ABD ve AB'den Rusya'ya Navalny yaptırımı

ve Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif lider Aleksey Navalny vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurdu. , 7 "üst düzey" Rus vatandaşını "kara listeye" alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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ABD ve AB'den Rusya'ya Navalny yaptırımı

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif lider Aleksey Navalny vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar duyurdu. ABD, 7 "üst düzey" Rus vatandaşını "kara listeye" alırken AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, "Rusya, ABD'nin olası yeni yaptırımlarına misilleme yapacak" demişti. Kremlin ise, bu yaptırımların ilişkileri kötü etkileyeceğini ifade etmişti.

Rusyadan ABDye yaptırım cevabı RUSYA'DAN ABD'YE YAPTIRIM CEVABI
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