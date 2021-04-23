ABD'den PKK'nın tüm kollarına destek! Suriye'deki teröristler ABD tarafından besleniyor

"ELİMİZDEN GELEN YARDIMI YAPACAĞIZ"

Bir gazetecinin YPG/PKK ile Esad güçleri arasında Kamışlı'da yaşanan çatışmaları hatırlatması üzerine McKenzie, SDG ismini kullanan örgütün Suriye'deki ABD askerlerini koruyan güç olduğunu ifade ederek, "Bu çatışmaları azaltmak için elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.

Esad rejiminin son zamanlarda bölgede faaliyetlerini artırdığını belirten McKenzie, "Oradan gideceklerini sanmıyorum ve özellikle de rejim destekli güçler doğuya baskı yapıyor. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda orada (gerilim) de artabilir. Her seviyede buna mukabele etmek için hazır olacağız. Tabi yapabilirsek öncelikli olarak diplomatik seviyede ya da konuşarak buna karşılık vermeyi tercih ederiz ama SDG ortaklarımıza destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.