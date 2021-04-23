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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir kedi öldü! İlk kez kayda geçen vaka için uzmanlar uyardı

Dünyada koronavirüs sebebiyle tespit edilen ilk evcil hayvan can kaybı yaşandı. ’de hayatını kaybeden 4 aylık cinsi bir kedinin, akciğer hücrelerinden alınan örnekte koronavirüs kalıntılarına rastlandı.  Uzmanlar ise şüpheleri doğrulayan bu vakadan sonra insanlardan evcil hayvanlarına sarılmamalarını istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir kedi öldü! İlk kez kayda geçen vaka için uzmanlar uyardı

3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği corona virüs sebebiyle ilk kez bir kedinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tespit edilen ilk can kaybı olduğunun altı çizilen olayda, bilim insanları dört aylık cinsi evcil kedinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Solunum güçlüğü şikayetiyle veterinere götürülen bir kedinin hayatını kaybettikten sonra akciğerlerinden alınan örneklerde hasar tespit edildiği ve Covid-19 enfeksiyonunun kanıtı olduğu bildirildi.

Kedide Kovid-19 bulaşmasından sonra ciddi solunum güçlüğü görüldüğü ve durumunun iyileşemeyecek kadar ağırlaşmasıyla birlikte hayvanın veterinerler tarafından uyutulduğu açıklandı. Ölümünden sonra yapılan incelemede kedinin akciğerinde koronavirüse yol açan -CoV-2 ve viral zatürre olduğu görüldü.

Bilim insanları bu vakanın 'ta virüs yüzünden ölen ilk evcil hayvan olduğu ve virüsün insandan hayvana geçişinin de ilk kanıtı olduğuna inanıyor. Bunun üzerine uzmanlar Kovid-19 olan hayvan sahiplerini tamamen iyileşene kadar sahip oldukları hayvanlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.

İnsandan hayvana bulaşan Kovid-19'la ilgili bir vaka da tarafından bildirildi. 6 yaşında bir Siyam kedisi geçtiğimiz mayıs ayında sahibinden hastalığı kaptı ancak hafif semptomlarla atlatarak sağlığına kavuştu.

KEDİLERDE EN BÜYÜK BELİRTİ BURUN AKMASI

Virüsü sahibinden kaparak zatürre olduğu belirtilen kedinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden ve tespit edilen ilk vaka olduğunun altı çizilirken kedilerde en büyük Covid-19 belirtisinin burun akması olduğunu belirtildi.

HAYVANLARA GEÇME RİSKİ ENDİŞELENDİRİYOR

Araştırmayı gerçekleştiren 'nden Profesör , Birleşik Krallık'ta Covid can kayıplarının tek haneli rakamlara ve vaka sayısının her geçen gün azalmasının altını çizerek, "İnsanlardaki vaka ve can kayıpları azalırken virüsün hayvanlara geçme ihtimali potansiyel bir tehlikenin altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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