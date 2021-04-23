İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir kedi öldü! İlk kez kayda geçen vaka için uzmanlar uyardı

Bilim insanları bu vakanın Birleşik Krallık'ta virüs yüzünden ölen ilk evcil hayvan olduğu ve virüsün insandan hayvana geçişinin de ilk kanıtı olduğuna inanıyor. Bunun üzerine uzmanlar Kovid-19 olan hayvan sahiplerini tamamen iyileşene kadar sahip oldukları hayvanlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.