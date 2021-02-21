ABD yine bildiğimiz gibi! Skandal "PKK ile kol kolayız" mesajı yayınlandı

"PKK İLE KOL KOLAYIZ" MESAJI

Paylaşımında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG (SDF) ile iş birliği yaptıklarını ifade eden sözcü, ""DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı." ifadelerini kullandı.