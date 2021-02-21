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ABD yine bildiğimiz gibi! Skandal "PKK ile kol kolayız" mesajı yayınlandı

öncülüğünde DEAŞ ile mücadele etmek için kurulduğu açıklanan ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/'nin de içinde yer aldığı koalisyonun sözcüsü ve komutanı , sosyal medya hesabından "PKK ile kol kolayız" ifadelerini kullandı. Marotto'nun paylaşımına Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda eleştiri yapıldı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz" demişti." ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2021 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021
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ABD yine bildiğimiz gibi! Skandal PKK ile kol kolayız mesajı yayınlandı

'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek maksadıyla kurduğunu açıkladığı koalisyonun sözcüsü , sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

"PKK İLE KOL KOLAYIZ" MESAJI

Paylaşımında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu (SDF) ile iş birliği yaptıklarını ifade eden sözcü, ""DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı." ifadelerini kullandı.

AYNI KOMUTAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE KADIN TERÖRİSTLERİ PAYLAŞMIŞTI

Marotto, paylaşımlarında sık sık PKK'lı teröristlere yer veriyor. Geçtiğimiz günlerde sözcünün yaptığı açıklama ABD Merkez Komutanlığı CETCOM tarafından da paylaşılmış, "Kobani'nin sözde özgürlüğü" kutlanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN ABD'YE PKK İÇİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Başkan , dün Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin televizyon kanalında gerçekleştirilen özel programa video mesaj göndermiş, ABD'ye teröre verdiği destek nedeniyle tepki göstermişti.

Başkan Erdoğan, "Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle ve uzantılarıyla mücadele konusunda müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik." demişti.

"13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: PKK terör örgütü konusunda NATO müttefiklerimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ KONUSUNDA NATO MÜTTEFİKLERİMİZDEN ARZU ETTİĞİMİZ DESTEĞİ VE DAYANIŞMAYI GÖREMEDİK

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