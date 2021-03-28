ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ilk NATO zirvesine katıldı. Blinken, "birlik" vurgusu yaptı. "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz." dedi. Türkiye'nin NATO'da üslendiği rolün önemine de dikkat çekti. Peki, Biden dönemiyle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerini neler bekliyor? NATO zirvesinden gelen açıklamaları nasıl yorumlamak gerek? Daha önce İngiltere savunma bakanlığında özel danışmanlık görevini üslenen, dış politika ve güvenlik uzmanı Luke Coffey, A Haber'e konuştu. Dış haberler editörü Eda Ulusoy aktardı.

Haseke'de terör elebaşlarıyla gerçekleşen o görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ne yazık ki, bu beni şaşırtmadı. Obama yönetimi, Kuzey Suriye'de terör örgütü PYD/PKK ile çalışma stratejisini hayata geçirdiğinde Biden başkan yardımcısıydı. Ben yıllar boyunca bir terör örgütüne karşı, başka bir terör örgütünü silahlandırmanın kötü bir fikir olduğunu söyledim. Bugün halen daha bu görüşü savunuyorum. Şu anda ABD'nin Kuzey Suriye'den çekilmenin mantıklı bir yolunu bulması gerekiyor. En azından YPG ile olan bağımızın en aza indirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, bölgede ABD'nin çıkarlarını korumamız gerek. Burası uzun vadede, Türkiye ile işbirliği yapabileceğimiz ve birlikte çalışabileceğimiz bir bölge.