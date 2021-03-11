ABD kanalında PKK skandalı! YPJ'yi öve öve bitiremediler





'ÖRGÜTE KATIL KOMUTAN OL'

Örgüt üyesi kadınların, futbol oynamanın, üniversiteye gitmenin, kendi eşini seçmenin yasak olduğu bir bölgede doğduğu belirtilerek, 'Ancak bunlardan bazıları sniper (keskin nişancı), komutan oldu' denildi ve YPJ'ye katılmak kurtuluşmuş gibi gösterilmeye çalışıldı.



ÖRGÜTÜN SÖZDE LİDERİNE BAĞLANILDI

Suriyeli Kürt kadınlar, 2014 yılında halklarını korumak için Kobani'de DAEŞ'le savaştı. Bu kadınlar, ABD ile birlikte DAEŞ'i Rakka'dan çıkarmak için de savaştı' denilen haberde, terör ��rgütü YPJ'nin sözde Genel Komutanı Newroz Ehmed ile bağlantı kurularak röportaj yapıldı.