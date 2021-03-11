11 Mart 2021, Perşembe
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ABD kanalında PKK skandalı! YPJ'yi öve öve bitiremediler

Terör örgütü PKK'nın 'deki kolu YPG'ye verdiği desteği saklamayan ABD medya kuruluşlarıyla da terör örgütü propagandası yapıyor. Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan haberde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kadın kolu YPJ'den 8 Mart Kadınlar Günü yayınında övgüyle bahsedildi. DEAŞ'a karşı "kurtarıcı" olarak lanse edilen örgütteki terörist kadınlar için de "Bu kadınlar korkusuz ve yaptıkları şaşırtıcı" denildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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ABD kanalında PKK skandalı! YPJ'yi öve öve bitiremediler

'nın en ünlü haber kanallarından NBC'de, terör örgütü PKK/YPG'nin kadın kolu YPJ'nin propagandası yapıldı. NBC'nin deneyimli muhabiri imzalı haber, 'ne özel olarak hazırlandı.



'ÖRGÜTE KATIL KOMUTAN OL'
Örgüt üyesi kadınların, futbol oynamanın, üniversiteye gitmenin, kendi eşini seçmenin yasak olduğu bir bölgede doğduğu belirtilerek, 'Ancak bunlardan bazıları sniper (keskin nişancı), komutan oldu' denildi ve YPJ'ye katılmak kurtuluşmuş gibi gösterilmeye çalışıldı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE LİDERİNE BAĞLANILDI
Suriyeli Kürt kadınlar, 2014 yılında halklarını korumak için 'de 'le savaştı. Bu kadınlar, ABD ile birlikte DAEŞ'i 'dan çıkarmak için de savaştı' denilen haberde, terör ��rgütü YPJ'nin sözde Genel Komutanı ile bağlantı kurularak röportaj yapıldı.



HABERDE ÖRGÜTÜ ÖVEN KİTAPTAN DA BAHSEDİLDİ
Haberde örgüt üyesi kadınların gösterdikleri 'mücadele' aktarılırken, yazarı 'ın kaleme aldığı ': A Story of Rebellion, Courage and Justice (Kobani'nin Kızları: Bir İsyan, Cesaret ve Adalet Hikâyesi)' adlı kitaptan da bahsedildi. Hatırlanacağı üzere; Eski Bakanı ve kızı 'ın kurduğu '' adlı prodüksiyon şirketi, Gayle Tzemach Lemmon'ın yazdığı kitabın TV program haklarını satın almıştı. Böylelikle kitabın ilerleyen yıllarda filminin ya da belgeselinin çekilmesinin önü açılmış olundu.



HABERİ YAPAN GAZETECİDEN İKİ SKANDAL PAYLAŞIM
Deneyimli muhabir Mitchell, yaptığı haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

'Dünya Kadınlar Günü'nde, Kobani'de DAEŞ ile savaşıp onları mağlup eden ve hala vatanlarını korumak için savaşan Suriyeli Kürt kadın milislerin kadın komutanı ile röportaj yapacağız. Olağanüstü bir cesaret hikayesi.'



Haberin TV'de yayınlanmasının ardından bu görüntüleri alıntılayarak bir açıklama daha yapan NBC muhabiri, 'Bu kadınların yaptıkları şaşırtıcı: Korkusuzca DAEŞ'i ele geçirdiler ve vatanlarını kurtardılar. ABD Özel Kuvvetleri ve Amerikalı komutanlardan övgü topladılar' ifadelerini kullandı.

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