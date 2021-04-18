Son dakika: Tayvan’da 5.8 ve 6.2'lik deprem (2021 SON DEPREMLER)

SON DAKİKA HABERLERİ | Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'da arka arkaya 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği duyuruldu.

Depremin Hualien kentinin 20 kilometre güney batısında meydana geldiği açıklandı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin can kaybına yol açtığına dair bir bilgi bulunmuyor.

İki depremin de başkent Taipei'den hissedildiği belirtiliyor.