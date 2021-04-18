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Son dakika: Tayvan’da 5.8 ve 6.2'lik deprem (2021 SON DEPREMLER)

deprem haberi... Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’da arka arkaya 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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SON DAKİKA HABERLERİ | Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'da arka arkaya 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği duyuruldu.

Depremin Hualien kentinin 20 kilometre güney batısında meydana geldiği açıklandı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin can kaybına yol açtığına dair bir bilgi bulunmuyor.

İki depremin de başkent Taipei'den hissedildiği belirtiliyor.

5.8 ve 6.2lik yaşanan deprem anı kameraya böyle yansıdı 5.8 VE 6.2'LİK YAŞANAN DEPREM ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

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