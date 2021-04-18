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Marmara Denizi’nde korkutan deprem! Yalova Armutlu'da 3.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi ile () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre 'nde oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2021
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Marmara Denizi’nde korkutan deprem! Yalova Armutlu'da 3.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

ve verilerine göre 'nın ilçesi güne ile başladı. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre merkez üssü olan deprem Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında meydana geldi.

Depremin merkez üssünün 'ya 21.5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. İşte, Yalova depremine ilişkin ayrınlar ile ve AFAD son depremler listesi

AFAD YALOVA DEPREMİNİ BÖYLE DUYURDU!


#Deprem
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : , 21.45 km. Armutlu (Yalova)
Tarih-Saat : 18.04.2021, 07:33:22 TSİ
Enlem : 40.7365 N
Boylam : 28.7005 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=500261

SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                           

2021.04.18 08:26:45  36.4478   27.1085        5.9      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.18 08:24:25  36.3403   27.0103        5.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ
2021.04.18 08:16:32  36.4452   27.0257       13.5      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.18 08:12:02  36.3122   29.8140        9.1      -.-  1.3  -.-   BELKONAK-KAS (ANTALYA)
2021.04.18 08:08:54  40.7485   28.6757       11.9      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI
2021.04.18 07:52:47  40.3502   25.9768        7.6      -.-  2.2  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
2021.04.18 07:47:36  39.1237   28.1230       11.9      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.18 07:45:55  36.4033   27.1548        1.6      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.18 07:40:58  40.7460   28.7213       13.2      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI
2021.04.18 07:34:11  39.7480   41.6893        4.6      -.-  2.0  -.-   AKPINAR-TEKMAN (ERZURUM)
2021.04.18 07:33:22  40.7343   28.7215       11.6      -.-  3.5  3.5   MARMARA DENIZI
2021.04.18 07:32:36  39.8158   41.7290       14.5      -.-  2.4  -.-   YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM)
2021.04.18 07:32:27  39.1377   28.1122        5.2      -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2021.04.18 06:42:21  36.4277   27.1773        2.8      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2021.04.18 06:40:52  36.4277   27.0938        7.5      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

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