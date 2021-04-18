Marmara Denizi’nde korkutan deprem! Yalova Armutlu'da 3.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Marmara Denizi'nde deprem oldu.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yalova'nın Armutlu ilçesi güne deprem ile başladı. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre merkez üssü Marmara Denizi olan deprem Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Yalova Armutlu'ya 21.5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. İşte, Yalova depremine ilişkin ayrınlar ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD YALOVA DEPREMİNİ BÖYLE DUYURDU!
#Deprem
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 21.45 km. Armutlu (Yalova)
Tarih-Saat : 18.04.2021, 07:33:22 TSİ
Enlem : 40.7365 N
Boylam : 28.7005 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://deprem.afad.gov.tr/depremdetay?eventID=500261
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 2021.04.18 08:26:45 36.4478 27.1085 5.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2021.04.18 08:24:25 36.3403 27.0103 5.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ 2021.04.18 08:16:32 36.4452 27.0257 13.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2021.04.18 08:12:02 36.3122 29.8140 9.1 -.- 1.3 -.- BELKONAK-KAS (ANTALYA) 2021.04.18 08:08:54 40.7485 28.6757 11.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI 2021.04.18 07:52:47 40.3502 25.9768 7.6 -.- 2.2 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 2021.04.18 07:47:36 39.1237 28.1230 11.9 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2021.04.18 07:45:55 36.4033 27.1548 1.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2021.04.18 07:40:58 40.7460 28.7213 13.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI 2021.04.18 07:34:11 39.7480 41.6893 4.6 -.- 2.0 -.- AKPINAR-TEKMAN (ERZURUM) 2021.04.18 07:33:22 40.7343 28.7215 11.6 -.- 3.5 3.5 MARMARA DENIZI 2021.04.18 07:32:36 39.8158 41.7290 14.5 -.- 2.4 -.- YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 2021.04.18 07:32:27 39.1377 28.1122 5.2 -.- 2.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 2021.04.18 06:42:21 36.4277 27.1773 2.8 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2021.04.18 06:40:52 36.4277 27.0938 7.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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