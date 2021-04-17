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Artvin’in Hopa ilçesinde korkutan deprem | 2021 son dakika deprem haberleri

deprem haberleri... AFAD, Artvin’in Hopa ilçesinde saat 23:46’da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
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Artvin’in Hopa ilçesinde korkutan deprem | 2021 son dakika deprem haberleri

AFAD, Artvin'in Hopa ilçesinde saat 23:46'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 6.87 km derinliğinde oluştu.

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