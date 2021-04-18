Son dakika: Paris'te uçak düştü! Ölüler var | Dünya haberleri
Fransa'nın başkenti Paris'te küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais’e gittiklerini duyurdu. | Son dakika dünya haberleri...
Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde bulunan Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçak, başkentin doğusundaki Saint-Pathus kasabasında tarlaya düştü.
Kazada 1'i pilot toplam 4 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais'e gittiklerini ifade etti.
Meaux savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kaza yerinde inceleme başlattı.