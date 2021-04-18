18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Paris'te uçak düştü! Ölüler var | Dünya haberleri

Son dakika: Paris'te uçak düştü! Ölüler var | Dünya haberleri

'nın başkenti 'te küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais’e gittiklerini duyurdu. | Son dakika dünya haberleri...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Paris'te uçak düştü! Ölüler var | Dünya haberleri

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde bulunan Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçak, başkentin doğusundaki Saint-Pathus kasabasında tarlaya düştü.

Kazada 1'i pilot toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, uçaktakilerin turist olduklarını ve Pas-de-Calais'e gittiklerini ifade etti.

Meaux savcılığı tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kaza yerinde inceleme başlattı.

A68den kötü haber! Yok oldu... A68'DEN KÖTÜ HABER! YOK OLDU...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA