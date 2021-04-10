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Son dakika: Türkiye aşılanan kişi sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

Son dakika haberine göre merkezli ‘Our World In Data’ sitesinin resmi verilerine göre Türkiye, dünya genelinde koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında 6’ncı sırada yer alırken ülkeleri arasında ise İngiltere’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: Türkiye aşılanan kişi sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

ve tarafından ortaklaşa yürütülen ve her gün ülkelerin sağladığı resmi verilere göre güncellenen 'Our World In Data' web sitesinin kamu yararına sunulan sayılara göre, koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında Türkiye dünyada 6'ncı, ülkeleri arasında ise ikinci sırada bulunuyor. Nisan 2021'in ilk haftasında ülkelerin yayınladığı resmi aşılama sayılarına göre, Türkiye Nisan'ın ilk haftası itibariyle 18 milyon 458 bin kişiyi aşıladı.

Dünya çapında geçen sene aralık ayında başlayan koronavirüs aşı programları kapsamında 130'dan fazla ülkede koronavirüs aşılaması devam ediyor.

Ülkelerin aşılama programlarında kullandığı aşılar arasında Moderna, /Oxford, Pfizer/BioNTech ve Sinovac yer aldı.

DÜNYA SIRALAMASI
Dünya sıralamasında ilk sırada bulunan , 178.84 milyon kişiyi aşılarken 161.12 milyon kişiyi aşılayan Çin ikinci sırada yer aldı.

, 98.08 milyon kişiyi aşılayarak üçüncü sıraya yerleşirken 38.44 milyon kişiyle dördüncü sırada ve Brezilya ise 25.74 milyon kişiyi aşılayarak beşinci sırada yer aldı. Altıncı sırada bulunan Türkiye'yi sırayla , , ve takip etti.

AVRUPA SIRALAMASI
Avrupa ülkeleri arasında aşılanan kişi sayısında İngiltere'nin ardından 2. sırada yer alan Türkiye'yi sırasıyla Almanya, Rusya, , ve takip etti.

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