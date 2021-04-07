Koronavirüs aşı sırası nereden alınır? MHRS, e-Nabız'dan aşı sorgulama nasıl yapılır? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne?
Koronavirüs Türkiye genelinde hızla yayılmayı sürdürürken ülkede aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşlerinin aşı randevusu almaya başlayabileceklerini duyurmuştu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne? Koronavirüs aşı sırası sorgulama işlemi nasıl yapılır? Telefondan SMS ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz günlerde ise BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre en son 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri aşılama sırasına dahil edildi.
SMS ile sorgulama ekranı: Aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atmak.
İLLERDE KAÇ KİŞİ AŞILANDI
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde şu ana kadar 17.754.256 aşı yapıldı.
İstanbul'da 2.812.132 aşılama yapıldı.
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