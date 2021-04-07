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Koronavirüs aşı sırası nereden alınır? MHRS, e-Nabız'dan aşı sorgulama nasıl yapılır? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne?

Koronavirüs genelinde hızla yayılmayı sürdürürken ülkede aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bakanı 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşlerinin aşı randevusu almaya başlayabileceklerini duyurmuştu. Peki, , ve 'de aşılamada son durum ne? Koronavirüs aşı sırası sorgulama işlemi nasıl yapılır? Telefondan SMS ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte koronavirüs aşıları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Koronavirüs aşı sırası nereden alınır? MHRS, e-Nabız'dan aşı sorgulama nasıl yapılır? İstanbul, Ankara ve İzmir'de aşılamada son durum ne?

, aşılama sürecine ocak ayında 'den ithal edilen firmasının Coronavac aşısıyla başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise /Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı.

Bakanı 'nın yaptığı açıklamaya göre en son 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri aşılama sırasına dahil edildi.

Koronavirüs aşı sırası sorgulama işlemi , ve SMS ile öğrenilebilecek.

MHRS sorgulama ekranı: https://www.mhrs.gov.tr/vatandas/#/

E- nabız sorgulama ekranı: https://www.enabiz.gov.tr/

SMS ile sorgulama ekranı: Aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atmak.

İLLERDE KAÇ KİŞİ AŞILANDI

'nın verilerine göre Türkiye genelinde şu ana kadar 17.754.256 aşı yapıldı.

'da 2.812.132 aşılama yapıldı.

'da 1.413.173 aşılama yapıldı.

'de 1.192.862 aşılama yapıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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