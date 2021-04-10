Son dakika: Korkutan mutasyon giderek yayılıyor! ABD'den sonra Japonya'da L452R alarmı
Son dakika haberine göre Dünya çapında aşı uygulamalarının giderek yaygınlaşmasına rağmen koronavirüsün uğradığı mutasyonların yaygınlaşması, panik seviyesini de artırıyor. Hızla yayılmaya devam eden mutasyonlu koronavirüs vakaları, şimdi de Japonya’yı alarma geçirdi. Koronavirüsün ABD’de görülen türü olan L452R’ye Okinawa’da rastlandı.
Koronavirüsün ABD'de yayılan L452R mutasyonunun Japonya'da ilk kez Okinawa eyaletinde tespit edildiği bildirildi.
Covid-19 salgını karşısında hükümetin son olarak Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da daha sıkı salgın tedbirlerine başvurma kararı aldığı Japonya'ya ABD'de görülen L452 mutasyonu sıçradı. Okinawa eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, Covid-19'un ABD'de yayılan L452R mutasyonunun bölgedeki bir hastada tespit edildiği bildirildi.
Yaşı, cinsiyeti ve yaşadığı bölge açıklanmayan hastanın yakın zamanda yurt dışından dönen kişilerle veya Okinawa'daki ABD askeri personeliyle herhangi bir yakın temasının olmadığı belirtildi. L452R mutasyonunun, havaalanı karantinasında tespit edilen vakalar dışında Japonya'da ilk olduğu kaydedildi. Söz konusu mutasyona Ocak-Mart ayları arasında Tokyo'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne gönderilen örnekler arasında rastlandığı ifade edildi.
FARKLI VİRÜS TİPLERİ YAYILIYOR
Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 500 bin sınırını aşarak 501 bin 134'e ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 378'e yükseldi. Ülkedeki mutasyon Covid-19 vakalarının sayısı ise geçtiğimiz Salı itibariyle bin 38'e ulaşmıştı. Ülke genelinde 38 eyaletten 886 kişinin Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olduğu belirtilmiş, 152 vakanın ise karantina merkezlerinde kayda geçtiği açıklanmıştı.
MUTASYON ALARMI
Hükümet Covid-19 vakalarında yeniden artış yaşanması nedeniyle dün Tokyo, Kyoto ve Okinawa'da özel salgın tedbirlerinin uygulanmasına karar vermiş, korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan Yasutoshi Nishimura, artan vaka sayıları ve farklı virüs mutasyonları nedeniyle güçlü bir kriz duygusuyla hareket ettiklerini vurgulamıştı. Nishimura, yeni virüs mutasyonlarının daha bulaşıcı olduğunu hatırlatarak halka gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısı yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?
- Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
- Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
- Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...
- Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...
- Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...
- Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?
- İŞKUR'dan başvurana ödeme! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! İşte başvuru şartları...
- Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...
- 9 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?