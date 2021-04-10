Son dakika: Korkutan mutasyon giderek yayılıyor! ABD'den sonra Japonya'da L452R alarmı

FARKLI VİRÜS TİPLERİ YAYILIYOR

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 500 bin sınırını aşarak 501 bin 134'e ulaşırken, ölü sayısı da 9 bin 378'e yükseldi. Ülkedeki mutasyon Covid-19 vakalarının sayısı ise geçtiğimiz Salı itibariyle bin 38'e ulaşmıştı. Ülke genelinde 38 eyaletten 886 kişinin Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olduğu belirtilmiş, 152 vakanın ise karantina merkezlerinde kayda geçtiği açıklanmıştı.