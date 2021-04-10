Son dakika: Covid-19'un Brezilya mutasyonu Çekya'ya sıçradı
Çekya'nın Decin kentinde 2 kişide korona virüsün Brezilya'da görülen mutasyon tipi tespit edildi. Ülkede ilköğretim öğrencilerinin Pazartesi günü örgün öğretime dönmesi beklenirken, Decin'de okula dönüşler ertelendi.
Çekya Sağlık Bakanı Petr Arenberg, Covid-19'un Brezilya'da görülen mutasyonunun ülkeye sıçradığını bildirdi. Virüsün ülkenin kuzeyinde, Almanya sınırında yer alan Decin kentinde 2 kişide tespit edildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Arenberg, Pazartesi günü ilköğretim öğrencilerinin okullara dönüşünün bu bölgede 1 hafta süreyle ertelendiğini aktardı.
Arenberg, söz konusu kişilerin temasta bulunduğu kişileri belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla ülkede salgının yavaşlama eğilimine girdiğini kaydetti.
1.5 MİLYONDAN FAZLA VAKA 28 BİNE YAKIN ÖLÜ
Perşembe günü 60 bine yakın aşının yapıldığı Çekya'da bugüne kadar 1 doz aşılanan kişi sayısı 2 milyona yaklaşırken, iki doz alan kişi sayısı ise 665 bine ulaştı. 10 buçuk milyon nüfuslu ülkede Haziran ayı sonuna kadar nüfusun yüzde 58'nin aşılanması hedefleniyor. Salgının başından bu yana 1 buçuk milyonu aşkın korona virüs vakasının tespit edildiği Çekya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bine yaklaştı.
5 Ekim'den bu yana Çekya'da yürürlükte olan olağanüstü hal uygulaması 12 Nisan Pazartesi günü itibarıyla sona erecek. Bu kapsamda 1 Mart'tan itibaren geçerli olan akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ile bölgelerarası seyahat kısıtlaması kalkacak. Kırtasiyeler, çilingir dükkanları, çamaşırhaneler, çocuk giyim ve ayakkabı mağazalarının da aralarında bulunduğu bazı dükkanlar ile gıda satışı yapan pazar yerleri yeniden açılacak.
Anaokullarının da yeniden açılacağı ülkede, ilkokul öğrencileri ise vardiyalı eğitim görecek. Buna göre bir hafta sınıfların yarısı örgün, diğer yarısı uzaktan eğitim görecek. İkinci hafta ise geri kalanlar örgün eğitim alabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...
- MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- Emekliye çifte müjde: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...
- İlk teravih hangi gün kılınacak? 2021 Ramazan'da teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet duyurdu
- 6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
- Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?
- Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
- Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
- Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...