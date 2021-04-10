Son dakika: Covid-19'un Brezilya mutasyonu Çekya'ya sıçradı





5 Ekim'den bu yana Çekya'da yürürlükte olan olağanüstü hal uygulaması 12 Nisan Pazartesi günü itibarıyla sona erecek. Bu kapsamda 1 Mart'tan itibaren geçerli olan akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ile bölgelerarası seyahat kısıtlaması kalkacak. Kırtasiyeler, çilingir dükkanları, çamaşırhaneler, çocuk giyim ve ayakkabı mağazalarının da aralarında bulunduğu bazı dükkanlar ile gıda satışı yapan pazar yerleri yeniden açılacak.