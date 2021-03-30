Aşılamada 15 milyon aşıldı! Aşılamada kimler öncelikli? Uzman isimden A Haber'de flaş çağrı

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in açıklamaları:

"Elimizdeki silahın gücü belli. Biz bunu etkili ve efektif kullanmak için bir program dahilinde gidiyoruz. Aşılamada 60 yaş grubuna indik. Bunun yanında risk grubunda olan hastaları aşılıyoruz.

Aşılamada hastalığı ağır geçiren ya da yoğun bakıma giren grupları hedefledik. Bunlar bittikçe kademeli olarak aşağı doğru ineceğiz. Toplum içerisinde hizmet verenler de aşılanacak.

Haziran ayına kadar toplumun en az yüzde 60'ını bağışıklama hedefindeyiz. Bunu halledebilirsek bu bizim yaşadığımız son dalga olabilir. Ayakta başvuran hasta sayımız giderek artıyor. Ama bunun yatan hasta ve yoğun bakıma yansıması çok değil.

Yatan hasta yaş ortalamamız 60'ın altına indi. Biz hastanemizde 17 bin kişi aşıladık ve bir reaksiyon ile karşı karşıya kalmadık. Sadece 3 kişide lokal bir kızarıklık oldu. Bunları göz önüne alalım ve aşı olalım."