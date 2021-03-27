Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! "Aşılamada yeni gruba geçiyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında aşılamada yeni bir dönemin başlatıldığını açıkladı. Bakan Koca aşılamaya yeni yaş grubunun dahil edildiğini duyururken ayrıca bazı risk gruplarındaki vatandaşların da aşılanacağını belirtti. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılamada yeni bir döneme geçildiğini açıkladı.
60 YAŞ VE ÜZERİNE BAŞLADI
Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.
O RİSK GRUPLARI DA AŞILANACAK
Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1886 oldu, 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.
BIONTECH AŞILARI GELMİŞTİ
Sağlık Bakanı Koca konuya ilişkin "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık.Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak." demişti.