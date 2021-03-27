Son dakika: Hollanda'da 'Bir Türk daha azaldı' skandalı! Polis şefi özür diledi

"PİŞMANLAR VE ÖZÜR DİLİYORLAR"

Ayrıca polislerin sosyal medya grubunda ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadelerinden rahatsız olan herkesten özür dilediğini ifade eden Westerbeke, "Olaya karışan polisler de pişman ve özür diliyorlar." diye konuştu.





Öte yandan Hümeyra E'nin ailesinin, ırkçı ifadeler kullanan polislerin görevlerinden ihraç edilmesini istediği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde ise Rotterdam polis teşkilatında çalışan Fas asıllı bir polisin ırkçı ifadeler hakkında üst mercilere bilgi vermesi üzerine meslektaşları tarafından hain ilan edildiği ve zorbalığa uğradığı kaydedildi.