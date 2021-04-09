Fransa'nın beslediği PKK'lı teröristler Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı
Fransa'nın Türkiye'nin tepkilerine rağmen her türlü imkanı sağlayarak beslediği PKK'lı teröristler Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atan militanlar, Fransız vatandaşlarına ve esnafa da zarar verdi. Fransa hükümetinin beslemesi PKK'nın çıkardığı olayda 1 kişi yaralandı.
1 KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI
Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, çevreye zarar verdi ve merkezdeki 1 kişiyi başından yaraladı.
Saldırıya ilişkin gerekli mercilere ve polise şikayette bulunuldu.
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşmede, saldırının faillerinin yakalanması ve önlem alınması konusunda beklentilerini dile getireceği öğrenildi.
PKK MİLİTANLARI SALDIRIYA GEÇTİ
Birkaç gün önce Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunun binasına havai fişekle saldıran PKK sempatizanları, 5 Nisan'da Strasbourg'da Avrupa Konseyi binasına girmişti.
Fransız polisi, müdahale ettiği PKK yandaşlarının Konsey binasından çıkmalarını sağlamıştı.
PKK sempatizanları, Lyon'da da birkaç gün önce Türklere ait bir iş yerine saldırmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Nefret tohumları gambazlandı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı! Bombalar bu kez patladı...
- Çekimlere apar topar ara verildi! Hayranları bu haberi duyunca sarsılacak! Uyanış Büyük Selçuklu'da...
- Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı için son dakika açıklaması
- İzmir'de düşen askeri uçak hangisi? KT-1 uçağının özellikleri nelerdir? KT-1 eğitim uçağı teknik özellikler
- 9 Nisan nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 Mart ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ödeme takvimi...
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2021 ilk sahura hangi gün kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi!
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihi...
- Fındık fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan Cuma Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun fındık alış-satış fiyatları güncel liste
- Kabine toplantısı son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 2021 Ramazan'da sokağa çıkma yasağı saatleri...
- Son dakika: Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 9 Nisan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni kısıtlamalar...
- 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde abkım parası yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama ekranı
- Cuma hutbesi 9 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu: "Ramazan: Kutlu Misafir"