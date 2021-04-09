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Fransa'nın beslediği PKK'lı teröristler Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı

'nın Türkiye'nin tepkilerine rağmen her türlü imkanı sağlayarak beslediği 'lı teröristler Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atan militanlar, Fransız vatandaşlarına ve esnafa da zarar verdi. Fransa hükümetinin beslemesi PKK'nın çıkardığı olayda 1 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Fransa'nın beslediği PKK'lı teröristler Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı

'nın Marsilya kenti yakınlarındaki Marignagne'de yüzleri maskeli bir grup sempatizanı, 7 Nisan'da yerel saatle 18.00 sularında Türk Kültür Merkezi'nin camlarını kırarak içeriye çeşitli maddeler attı.

1 KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI

Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, çevreye zarar verdi ve merkezdeki 1 kişiyi başından yaraladı.

Saldırıya ilişkin gerekli mercilere ve polise şikayette bulunuldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşmede, saldırının faillerinin yakalanması ve önlem alınması konusunda beklentilerini dile getireceği öğrenildi.

PKK MİLİTANLARI SALDIRIYA GEÇTİ

Birkaç gün önce Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunun binasına havai fişekle saldıran PKK sempatizanları, 5 Nisan'da Strasbourg'da Avrupa Konseyi binasına girmişti.

Fransız polisi, müdahale ettiği PKK yandaşlarının Konsey binasından çıkmalarını sağlamıştı.

PKK sempatizanları, Lyon'da da birkaç gün önce Türklere ait bir iş yerine saldırmıştı.

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