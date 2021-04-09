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İngiltere'de sürü bağışıklığı oluşuyor! Nüfusun yüzde 70'inde bağışıklık oluştu

sürü bağışıklığına kavuşan ilk ülkelerden biri olabilir. Son yapılan araştırmaya göre pazartesi gününe kadar toplumdaki bağışıklık seviyesi yüzde yetmişin üzerine çıkacak. İngiltere'de şu ana kadar aşılananların sayısı otuz milyonu aşmış durumda.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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İngiltere'de sürü bağışıklığı oluşuyor! Nüfusun yüzde 70'inde bağışıklık oluştu

'de sürü bağışıklığının gerçekleşmesine sadece günler kaldı. İngiltere'de şu ana kadar 30 milyondan fazla kişi aşılandı.

Hastalığı geçirenlerin sayısı ise 4,5 milyon yaklaşmış durumda.

Yapılan son araştırmada 12 Nisan Pazartesi gününe kadar toplumun yüzde 73,4'lük kısmı doğal yollarla ya da aşılandıkları için sürü bağışıklığını kazanacak.

Mart ayında bu oran yüzde 50 civarındaydı. Son bir ay içerisinde aşılanmanın hızlanmasıyla bağışıklık düzeyinde de artış yaşandı.

Sürü bağışıklığının kazanılması ile İngiltere de kısıtlamalarda adım adım kaldırılıyor.

Deneme amaçlı toplu etkinliklere de izin verilmeye başlandı.

Ancak ülkede yaygın olarak kullanılan Astrazeneca aşısına ilişkin tartışmalar ikinci doz konusunda endişeleri de beraberinde getirdi. uzmanlar, tam koruma için ilk dozu olanların ikinci dozu da olmaları çağrısında bulunuyor.

Sürü bağışıklığı oluşuyor SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI OLUŞUYOR

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