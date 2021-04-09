Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Koronavirüse benzer bir milyon virüs var!
Birleşmiş Milletler'de görev alan bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre doğada henüz keşfedilmemiş 1.7 milyon virüs bulunurken bu virüslerin bir milyonunun ise koronavirüs etkisine sahip olduğu ifade ediliyor.
Birleşmiş Milletler çatısı altında görev alan 22 uzmanın yer aldığı ekipten yapılan açıklamaya göre, doğada henüz keşfedilmemiş 1.7 milyon virüs olduğu tahmin ediliyor.
BİR MİLYONU KORONAVİRÜS ETKİSİNE SAHİP
BM ekibi tarafından yapılan çalışmanın en dikkat çeken kısmı ise virüslerin etkisine yönelik oldu. Yapılan değerlendirmelere göre 1,7 milyon virüsün yaklaşık bir milyonunun tüm dünyada hızla yayılan ve 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs ile aynı etkiye sahip.
ÖNLEM ALINMALI
Dünyanın artık salgınlara reaksiyon gösteren politikayı terk edip önlem alan politikalar geliştirmesi gerektiğinin altını çizin bilim insanları sadece bu şekilde 'pandemi çağı'ndan çıkabileceğimizi belirtiyor.
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