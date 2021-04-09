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Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Koronavirüse benzer bir milyon virüs var!

'de görev alan bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre doğada henüz keşfedilmemiş 1.7 milyon virüs bulunurken bu virüslerin bir milyonunun ise etkisine sahip olduğu ifade ediliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Koronavirüse benzer bir milyon virüs var!

çatısı altında görev alan 22 uzmanın yer aldığı ekipten yapılan açıklamaya göre, doğada henüz keşfedilmemiş 1.7 milyon virüs olduğu tahmin ediliyor.

BİR MİLYONU KORONAVİRÜS ETKİSİNE SAHİP
ekibi tarafından yapılan çalışmanın en dikkat çeken kısmı ise virüslerin etkisine yönelik oldu. Yapılan değerlendirmelere göre 1,7 milyon virüsün yaklaşık bir milyonunun tüm dünyada hızla yayılan ve 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ile aynı etkiye sahip.

ÖNLEM ALINMALI
Dünyanın artık salgınlara reaksiyon gösteren politikayı terk edip önlem alan politikalar geliştirmesi gerektiğinin altını çizin bilim insanları sadece bu şekilde ''ndan çıkabileceğimizi belirtiyor.

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