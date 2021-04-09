Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama: Koronavirüse benzer bir milyon virüs var!

BİR MİLYONU KORONAVİRÜS ETKİSİNE SAHİP

BM ekibi tarafından yapılan çalışmanın en dikkat çeken kısmı ise virüslerin etkisine yönelik oldu. Yapılan değerlendirmelere göre 1,7 milyon virüsün yaklaşık bir milyonunun tüm dünyada hızla yayılan ve 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs ile aynı etkiye sahip.