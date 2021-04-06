Çin'de yeni virüs paniği! Giriş çıkışlar yasaklandı
Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın ölmesine neden olan koronavirüsün çıkış yeri Çin'de alarm verildi. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde domuz vebası (ASF) tespit edildi.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir çiftlikte, Afrika domuz vebası (ASF) saptandı.
Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ASF devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri'nin yaklaşık 600 domuza ev sahipliği yapan çiftliğinde saptandı.
Gelen ilk bilgilere göre, ASF bu tesiste bulunan 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan ise telef oldu.
HAYVANLAR İTLAF EDİLDİ
Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi. Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.
İNSANLARA BULAŞMIYOR
Yapılan bilimsel araştırmalara göre, yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.
ÇİN'DE 2 AY SONRA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA ARTIŞI
İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemindeki yerini koruyor.
Salgının 'sıfır noktası' da olarak nitelendirilen Çin'de 31 Ocak'tan bu yana Kovid-19 vakalarında en yüksek günlük artış kaydedildi.
Ruili kentinde tespit edilen vakalardan 11'inin Myanmar vatandaşı olduğu açıklandı.
Yetkililer kente giriş çıkışların kısıtlandığını ve aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.
Çin'de sağlık bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 363'e, vaka sayısı ise 90 bin 305'e çıktı.
Çin pandeminin başından beri kaydedilen 90 bin 305 vaka sayısı ile salgından en çok etkilenen 92'nci ülke konumunda.
Kovid-19 virüsü ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülmüş, daha sonra dünyanın dört bir yanında vakalar saptanmıştı.