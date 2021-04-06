Çin'de yeni virüs paniği! Giriş çıkışlar yasaklandı

Çin'de sağlık bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 bin 363'e, vaka sayısı ise 90 bin 305'e çıktı.

Çin pandeminin başından beri kaydedilen 90 bin 305 vaka sayısı ile salgından en çok etkilenen 92'nci ülke konumunda.