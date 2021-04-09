09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüsün İngiltere varyantı ile ilgili korkutan araştırma!

Koronavirüsün İngiltere varyantı ile ilgili korkutan araştırma!

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Virüs ile ilgili araştırmalar sürerken, araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2021
ABONE OL
Koronavirüsün İngiltere varyantı ile ilgili korkutan araştırma!

araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

Kamu yayıncısı 'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Kovid-19 varyantlarını araştırdı.

Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

NIID Başkanı , düzenlediği basın toplantısında, varyantın bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA