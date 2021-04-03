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Mutasyonlu virüs Türkiye'yi tehdit ediyor | Peki Türkiye'ye özgü COVID-19 mutasyonu tespit edildi mi?

Mutasyonlu virüs 'yi tehdit ediyor. Şu ana kadar henüz Türkiye varyantı görüldü? Olası bir mutasyon salgını bitirir mi? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , COVID-19 virüsünde mutasyonların etkisine ilişkin 'e değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Balık, vaka sayılarındaki hızlı artışın yeni mutasyonlara uygun zemin hazırladığını belirtirken, mutasyonlu virüsün öldürücülük şiddetiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Mutasyonlu virüs Türkiye'yi tehdit ediyor | Peki Türkiye'ye özgü COVID-19 mutasyonu tespit edildi mi?
Haberler ne iyi ne de kötü mutasyonlu virüs neredeyse her ile yayıldı.

Akıllardaki soru acaba 'de kendine özgü bir mutasyonu ortaya çıktı mı?



Bu soruya ise yanıt Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık'tan geldi.

'Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir' diyen Prof. Dr. Balık, "Bir yerde hastalık ne kadar fazla görülürse kendimize özgü mutasyon ihtimali de o kadar fazla olur" ifadelerini kullandı.

MUTASYONLU VİRÜS TÜRKİYE'NİN YÜZDE 75'İNE YAYILDI

vakaları her geçen gün artıyor...

Başlarda sadece bölgesinden artış söz konusuydu. Ancak şimdi Türkiye'nin yüzde 75'ini tehdit ediyor.

MUTASYONLU VİRÜSÜN ÖLDÜRÜCÜLÜK ORANI ARTTI MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr, , "Ben dahil birçok arkadaşımız, bu bölgede bu mutantın yayılmış olabileceğini söylemiştik. Bulaştırıcılık kapasitesi yüzde 40-70 ama öldürücülük kapasitesi eski virüs gibi. Dolayısıyla bu virüs eylül-ekim ayında 'de ilk çıktığında oradaki gözlemlerle, yayıldığında salgının çok daha hızlı büyüyeceği net şekilde öngörüldü." dedi.

VAKA ARTIŞLARI YENİ MUTASYONLARA GEBE!

İngiltere'de görülen ve hızla ülkemizde de etkisini gösteren mustasyonlu virüsün en büyük tehlikesinin ise gençlerde ve çocuklarda etkili oluşu.

Mutasyona uğrayan bu virüs artık salgınını devam ettiren virüs olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Mutasyon yapma riskini artıran en önemli faktör de özellikle enfeksiyonun çok yayılması. Şu an yaşanan süreç yeni mutasyonlara gebe...

Bu mutasyonlar belki daha iyi olabilir ve virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir ya da aşıdan ve bağışıklıktan kaçan bir formata da dönüşebilir.

Mutasyonlu virüs Türkiye'yi tehdit ediyor! MUTASYONLU VİRÜS TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYOR!
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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