Mutasyonlu virüs Türkiye'yi tehdit ediyor | Peki Türkiye'ye özgü COVID-19 mutasyonu tespit edildi mi?

MUTASYONLU VİRÜSÜN ÖLDÜRÜCÜLÜK ORANI ARTTI MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr, İsmail Balık, "Ben dahil birçok arkadaşımız, bu bölgede bu mutantın yayılmış olabileceğini söylemiştik. Bulaştırıcılık kapasitesi yüzde 40-70 ama öldürücülük kapasitesi eski virüs gibi. Dolayısıyla bu virüs eylül-ekim ayında İngiltere'de ilk çıktığında oradaki gözlemlerle, yayıldığında salgının çok daha hızlı büyüyeceği net şekilde öngörüldü." dedi.