Türkiye için kritik koronavirüs uyarısı: Virüs silah geliştirdi
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, günlük vefat rakamlarının ciddi oranda artacağına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Koronavirüs salgınının başından bu yana bin 500 yoğun bakım hastasının verilerini inceleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, zirvenin görüldüğü mart, nisan, mayıs aylarında yani başlangıçta 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği pandemide, ikinci dalgada yani ekim, kasım, aralık aylarında bu rakamın 3 kişiden 2'ye yükseldiğini belirtti.
Totalde yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 55-59 arasında ölüm oranı olduğunun altını çizen Cinel, "3. dalga çok daha yüksek rakamlarla karşımıza çıkacak. Günlük yeni vaka sayısı 50 bine dayandı. Günde 500 kişiyi kaybedeceğimiz günler yakın" ifadesini kullandı.
"BU SAYILARLA SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"
"Yoğun bakımlarımızda yerimiz var ama vaka sayısının gidişi, artışı sürdürülebilir değil" diyen Prof. Dr. İsmail Cinel, şunları söyledi:
VİRÜS SİLAH GELİŞTİRDİ YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ
"Yoğun bakım ölüm oranlarında artış olacak. Aşılamada 65 yaş üstünü korumayı başardık. Virüs yeni silahlar geliştirdi. Yaş ortalaması 77'lerden 58'lere düştü. Şu anda gözlemlediğimiz hastalar çok daha erken yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar.
Tahrip olmuş organlarla geliyorlar. Bu da çoklu organ yetmezliğiyle ölüm oranını artıracak gibi görünüyor. Virüs bağışıklık sistemimizi etkiliyor ve bu bağışıklık sistemini etkilemesi nedeniyle de mantarlar ve bakteriler gibi mikrop türleri hastayı septik şoka götürüyor.
Daha çok dirençli enfeksiyonlar görüyoruz yoğun bakımlarda. Virüs buna ortam hazırlıyor. Aşılananlarda gevşeme olmayacak, onlar maske, mesafe, hijyen kurallarına devam edecek."
VAKA SAYILARI GÜNLÜK REKORLA İLERLİYOR
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 203 oldu.
Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.