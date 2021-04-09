Son dakika: Yarasalarda yeni bir virüs bulundu! Önce felç ediyor sonra öldürüyor

Aynı araştırmaya göre, söz konusu virüs insanlara bulaşması durumunda kişiyi önce felç ediyor sonra ise ölümüne neden oluyor.

Ekip bu virüsün yarasaların sadece yüzde 1'inde bulunmasına rağmen yarasalar ile yakın temastan kaçınılması uyarısında bulundu.