İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 715 vaka

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı ve can kaybındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 715 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 329 bin 180'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 58 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 126 bin 573'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, bugüne kadar 29 milyon 727 bin 435 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 3 milyon 293 bin 517 kişinin ise aşının her iki dozunu da aldığı belirtildi.



"Özgürlüğe giden yoldayız"

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması yönündeki "yol haritasının planlandığı gibi devam ettiğini" belirten Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin "özgürlüğe doğru giden yolda" olduğunu söyledi. Johnson, normal hayata geri dönmeyi heyecanla beklediğini söylerken, ülkenin geçtiğimiz bahar aylarından daha farklı bir durumda olduğunu belirtti. Avrupa'da korona virüsün üçüncü dalga etkisinin İngiltere'yi de etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunan Johnson, "Önümüzdeki zorluklar konusunda gerçekçi olmamız gerek" dedi.



"Aşı pasaportu ters etki oluşturabilir"

İngiltere'de St. Andrews Üniversitesi'nden davranış bilimci Profesör Stephen Reicher, İngiltere hükümetinin önümüzdeki Nisan ayında değerlendireceğini duyurduğu aşı pasaportu uygulamasının "ters etki" oluşturabileceğini belirtti. Profesör Reicher, insanların uluslararası seyahat edebilmek için aşı pasaportlarına sahip olmasına karşı olmadığını ancak bunun sosyal yaşamda uygulanmasının "sosyal bölünme, toplum bilincinin yok olması ve başka sorunlara neden olabileceğini" söyledi.

Daha önce Johnson, aşı pasaportu uygulamasının önümüzdeki Nisan ayında değerlendirileceğini ancak uygulama ile ilgili "karmaşıklıklar ve ele alınması gereken etik sorunlar" olduğunu söylemişti. Johnson ayrıca tıbbi nedenlerle aşı olamayan kişiler olduğunu belirterek, İngiltere'de herkese aşı yapılsa bile ancak sınırlı bir aşı pasaportu programı uygulanabileceğini ifade etmişti.