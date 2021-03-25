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Reuters'tan çarpıcı Erdoğan-Biden analizi: Türkiye o eski Türkiye değil! ABD Başkanı zorlanacak

haber ajansı Reuters'ta Başkan Erdoğan ve Başkanı Biden ile ilgili kapsamlı bir analiz yayımlandı. Makalede, Erdoğan'ın "Önce Türkiye" yaklaşımı içinde olduğu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryoları reddettiği belirtilerek, "Bu durum Biden'ı zorlayacak" denildi. Analizde, 'nın bölgedeki hamleleri için, "Türkiye o eski Türkiye değil" mesajı da verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Reuters'tan çarpıcı Erdoğan-Biden analizi: Türkiye o eski Türkiye değil! ABD Başkanı zorlanacak

Uluslararası kamuoyu Başkanı ile Başkan 'ın telefon görüşmesini ne zaman yapacağını merakla beklerken, haber ajansı Reuters iki ülke ve iki lider arasındaki ilişkiyi masaya yatıran kapsamlı bir analiz yayımladı.

Haberde, "Önce Türkiye: Erdoğan'ın güç baskısı, Biden'ı zorlayacak" başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Erdoğan'la Ankara'da buluşarak, "Biz Suriye'ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı. Reuters'ın haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Biden'ın bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğini hatırlatan Reuters, o tarihten itibaren Türkiye'nin , ve Kafkaslarda hamlelerde bulunduğunu aktardı.

"TÜRKİYE O ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"
Biden'ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, "2016 yılından beri Türkiye lideri Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya'dan silah aldı, Doğu Akdeniz'de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu" hatırlatmasını yaptı.

"TÜRKİYE ARTIK ABD VE RUSYA'NIN KOYDUĞU KURALLARA UYUP BEDEL ÖDEMİYOR"
Reuters, Erdoğan'ın ağırlıklı olarak , ve İbrahim Kalın'la görüştüğünü yazarken, ismini açıklamadan Reuters'a konuşan bir Cumhurbaşkanlığı güvenlik yetkilisi, "Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan'ın A-Takımı olarak çalışıyor" dedi.

Erdoğan'a yakın bir kaynağın, Erdoğan'ın yaklaşımının "Önce Türkiye" olduğunu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.

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