"TÜRK-AMERİKAN DİYALOG KAPISININ AÇIK OLMASI ÖNEMLİ"

A Haber'de Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini yorumlayan Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Biden yönetimi dış politikada hızlı adımlar atmadı. Yeni yeni NATO çerçevesinde bir araya gelmeler yapılıyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde diyalog kapısının açılması önemli. Türkiye'nin belirli konularda işbirliğine hazır olduğunu zaten biliyorduk. Mesela Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin AB'ye yönelik vermiş olduğu teklifler var. Bu bölgede ABD'nin de çıkarına olabilecek çeşitli konular üzerinden işbirliği yapmak suretiyle diyalog zemini geliştirilebilirse sorunlarımızı da yola sokmak mümkün olabilir. Bu bir süreç. Bunun başlaması her iki müttefikin de yararına." dedi.