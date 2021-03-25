Türkiye ile ABD arasında ilişkiler nasıl şekillenecek? Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney A Haber'de yeni dönemi değerlendirdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamalarının ardından gözler Türkiye-ABD ilişkilerine çevrildi. ABD'nin terörizmle mücadele edeceğini dile getirmesi üzerine NATO zirvesindeki görüşmelerin detayları değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, A Haber canlı yayınında ABD'nin müttefiklik ruhuna yakışmayan tavırlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin nasıl şekilleneceğini yorumladı.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, A Haber canlı yayınında Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. ABD'nin müttefiklik ruhuna aykırı tavırlarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Türk-Amerikan ilişkilerinde diyalog kapısının açılması önemli." dedi.
Türkiye ile ABD arasındaki sorunların diyalog kapısının açık olması sayesinde rayına oturacağını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "NATO'daki zirve diyalog kapısının aralanması için iyi bir fırsattı. 2 tarafın da birbirlerine kendilerini anlatmaları, özellikle Türkiye nezdinde ortak gündem içinde görüşülmesi, mutabık kalınması diyalog hattının devam edeceğini gösteriyor. 1 günde sorunların çözülmesini beklemiyoruz ancak diyalog hattının açık kalmasını önemsiyorum. Türkiye beklentilerini ortaya koydu. 2 tarafın ortak paydaları, küresel ve bölgesel paydalarda ortak çalışmalar yapılacağını ABD Dışişleri Bakanı Blinken de belirtti. Karşılıklı istişare ile sorunları azaltmak, bölgemizdeki tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin adım atmış olması, Yunanistan krizi için yeni adımlar atılmasının ABD tarafından kaydedildiğini düşünüyorum. 2 aylık bir süreden bahsediyoruz, bu çerçeve içerisinden taşların yavaş yavaş oturduğunu görüyoruz." şeklide konuştu.
"TÜRK-AMERİKAN DİYALOG KAPISININ AÇIK OLMASI ÖNEMLİ"
A Haber'de Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini yorumlayan Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Biden yönetimi dış politikada hızlı adımlar atmadı. Yeni yeni NATO çerçevesinde bir araya gelmeler yapılıyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde diyalog kapısının açılması önemli. Türkiye'nin belirli konularda işbirliğine hazır olduğunu zaten biliyorduk. Mesela Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin AB'ye yönelik vermiş olduğu teklifler var. Bu bölgede ABD'nin de çıkarına olabilecek çeşitli konular üzerinden işbirliği yapmak suretiyle diyalog zemini geliştirilebilirse sorunlarımızı da yola sokmak mümkün olabilir. Bu bir süreç. Bunun başlaması her iki müttefikin de yararına." dedi.
"ABD MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI TAVIRLARINDA GERİ ADIM ATMALI"
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney açıklamasında, "Biden yönetimi NATO çerçevesi içerisinde terörizmle mücadelen bahsetti. Türkiye'nin uzun süredir canını sıkan PYD/PKK ya da FETÖ'ye yönelen destekleriydi. Aslında Türkiye ABD'ye pek çok başvuruda bulunmuştu. Deliller de gönderilmişti. Trump yönetimiyle olumlu bir gelişme kaydedilemedi. Şimdi Biden yönetimi ile terörizm konusunda iş birliği olacaksa, Türkiye gibi bir müttefikine zarar veren duruşun değişmesi gerekiyor. Bunun altının çizilmesi önemli. Umarım Washington bu müttefiklik ruhuna aykırı tavrında geri adım atar." ifadelerine yer verdi.
"SENİN TERÖRİSTİN BENİM TERÖRİSTİM YOK"
A Haber'de ABD ve Türkiye'nin terörizmle mücadelesine de değinen Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Türkiye defalarca "senin teröristin benim teröristim" diye bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirmişti. Türkiye'nin sınırları bir anlamda ittifakın içerisindeki Avrupa'nın da sınırları. Bu konunun ciddi bir husus olduğunun karşı tarafa aktarılması önemliydi." şeklinde konuştu.