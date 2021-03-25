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Koronavirüs için aşıdan sonra ilaç müjdesi! Pfizer duyurdu

Amerikan ilaç şirketi , koronavirüse karşı bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. İlacın klinik denemelerine başlandı.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Pfizer ilaç şirketi koronavirüse karşı ilaç müjdesi verdi.

Biontech ile ortak üretilen aşının ardından Pfizer ilaç şirketi, ağız yoluyla kullanılabilen bir antiviral ilaç üzerinde klinik denemelere başlandığını duyurdu.

İlacın "HIV" ve "Hepatit C" virüslerine karşı da etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada koronavirüs hastalarına damardan uygulanacak bir ilacın da erken aşama denemelerinin yapıldığını duyurdu.

Hem aşı hem de tedavinin gerekli" olduğunu vurgulayan yetkililer, salgında tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağını öngörüyor.

Covid-19 için aşıdan sonra ilaç müjdesi! Pfizer duyurdu COVİD-19 İÇİN AŞIDAN SONRA İLAÇ MÜJDESİ! PFİZER DUYURDU

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