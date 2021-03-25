ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısında tıkandı! Biden cümleyi tamamlayamadı

BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.