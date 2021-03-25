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ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısında tıkandı! Biden cümleyi tamamlayamadı

Basın toplantılarında söyleyeceklerini unutan, uçağa binerken düşen ABD Başkanı Biden, bir skandala daha imza attı. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken cümlesini tamamlayamayan Biden bir süre duraksadı. Araya giren ABD Başkanı 'ın ekibi toplantıyı sonlandırdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Sağlık durumuyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı , gazetecilerin sorularını cevaplarken duraksadı ve cümlesini tamamlayamadı. Bunun üzerine Biden'in ekibi duruma müdahale ederek gazetecileri toplantı salonundan tahliye etti.

UÇAĞA BİNERKEN 3 KERE DÜŞTÜ

ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Joe Biden, geçtiğimiz gün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'nde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.

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