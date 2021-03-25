Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik Rusya görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.

REJİMİN İHLALLERİ İLETİLDİ

İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı görüşme hakkında açıklama yapan Bakan Akar, "Rejimin ihlallerini Rusya'ya ilettik" ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları;

1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Buradaki terörist grupların bir an önce kontrol altına alınması lazım. Onlara karşı bir takım mücadele, bir takım tedbirlerin yürürlüğe girmesi lazım. Bu konuda karşılıklı çalışmak konusunda (Rusya ile) mutabık kaldık.

Detaylar gelecek...