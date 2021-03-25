ABD'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu açıklandı! Dehşete düşüren tablo!

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 88 bin 981 artarak 30 milyon 12 bin 351'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1433 artarak 545 bin 282'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA

California 3 milyon 649 bin 727 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 766 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 21 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 975 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 717 ölümle New York ve 47 bin 689 ölümle Texas takip ediyor.