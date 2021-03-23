Almanya koronavirüs tedbirlerinin süresini uzattı

1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar sürecek Paskalya tatili için "evde kal" çağrısının yapıldığı açıklamada, 3 Nisan Cumartesi günü açık olmasına izin verilen bakkallar ve süpermarketler dışında diğer mağazaların kapalı olacağı aktarıldı. Ayrıca bu süre zarfında kamusal alanda toplanmaların yasaklandığı belirtilirken, Covid-19 test ve aşılama merkezlerinin açık kalacağı belirtildi. Toplanmaların iki haneden 5 kişiyle sınırlandırıldığı, 14 yaş altı çocuklarının bu kuraldan muaf tutulduğu ifade edildi.