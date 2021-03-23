Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit'te bulunan ABD uçak gemisine ziyaret

Gemide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Miçotakis, iki ülke arasındaki bağların her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti.