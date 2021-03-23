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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit'te bulunan ABD uçak gemisine ziyaret

Başbakanı , Türkiye'ye gözdağı vermek için Girit'te bulunan ABD uçak gemisini ziyaret etti. Miçotakis, (TSK) unsurları ile 'de gerçekleştirilen eğitimden sonra Suda Üssü'ne gelen ABD uçak gemisini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliği son derece yüksek bir seviyede." dedi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Girit'te bulunan ABD uçak gemisine ziyaret

Başbakanı Kiryakos , Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile 'ndaki Suda Üssü'nde bulunan USS Dwight D. Eisenhower'i ziyaret etti. Miçotakis, "ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliği son derece yüksek bir seviyede" dedi.

Gemide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Miçotakis, iki ülke arasındaki bağların her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan 'e teşekkür etti.

Miçotakis'e ayrıca gemide, Yunanistan'ın ABD'den satın alacağı MH-60R tipi helikopterler de yakından tanıtıldı.

EİSENHOWER'İN GELİŞİ PROTESTO EDİLMİŞTİ
Eisenhower'in Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gelişi, 20 Mart günü bazı gruplar tarafından protesto edilmişti.

Üssün bulunduğu Hanya bölgesindeki Dikastiria Meydanı'nda toplanan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak ABD ile Yunanistan'ın askeri konularda iş birliği yapmamasını istemişti.

Grup tarafından yayımlanan bildiride, "Eisenhower'in adamıza gelişi bölge halkına güven duygusu aşılamıyor. Aksine korku ve güvensizlik duyguları doğuruyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, geminin ikmal yapılması için Suda Üssü'ne geldiği ifade edildi.

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