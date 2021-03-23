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Son dakika | Yunanistan'da deprem etkisi yaratan sözler: Türkiye istediğini aldı

Son dakika haberi... Türkiye ile Yunanistan arasında 5 yıl sonra yeniden başlayan istişari görüşmeleri, komşuda deprem etkisi yarattı. Eski Yunan casus, istişari görüşmeler konusunda Atina’yı "Türkiye istişari görüşmelerle istediğini aldı" sözleriyle eleştirdi. Türkiye’nin istişari temaslar sayesinde ’nin kapısını açtığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika | Yunanistan'da deprem etkisi yaratan sözler: Türkiye istediğini aldı

Türkiye, Yunanistan ile istişari görüşmelere 5 yılın ardından geri döndü ve Atina ile sorunların çözümünde diyalogdan yana olduğunu gösterdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, kartını kullanarak Türkiye'ye karşı baskı girişimlerini boşa çıkardı.

Bu durum eski Yunan casus Savvas Kalenteridis'in gündemindeydi. Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında taraflar arasında yeniden başlayan istişari temasları değerlendirdi.

"MAALESEF ARTIK TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMAYACAK"
Kalenderidis, görüşmelerin başlaması için daha sert koşullar sunulmadığını savunarak Atina'yı eleştirdi.

Eski Yunan casus Türkiye'nin istişari temaslar ile Avrupa Birliği'nin kapısını açtığını vurguladı. "Maalesef artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak" dedi.

Böylece Türkiye'nin istişari görüşmelerle istediğini aldığını ve NATO nezdinde de elinin güçlendiğini ifade etti.

KALENDERİDİS, ÖCALAN'I KAÇIRAN KİŞİ OLARAK BİLİNİYOR
Eski Yunan casus terör örgütü elebaşı Öcalan'ı 1999'da Atina'dan 'ya kaçıran kişi olarak biliniyor.

Terör örgütü elebaşı Öcalan, daha sonra başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

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