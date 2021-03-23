Son dakika | Yunanistan'da deprem etkisi yaratan sözler: Türkiye istediğini aldı

Türkiye, Yunanistan ile istişari görüşmelere 5 yılın ardından geri döndü ve Atina ile sorunların çözümünde diyalogdan yana olduğunu gösterdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Avrupa Birliği kartını kullanarak Türkiye'ye karşı baskı girişimlerini boşa çıkardı.

Bu durum eski Yunan casus Savvas Kalenteridis'in gündemindeydi. Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında taraflar arasında yeniden başlayan istişari temasları değerlendirdi.