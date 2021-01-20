20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Miçotakis'ten skandal kara suları açıklaması: Yunanistan'ın hakkı

Son dakika: Miçotakis'ten skandal kara suları açıklaması: Yunanistan'ın hakkı

Son dakika haberi... ’ın tartıştığı ’nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının yankıları sürerken Yunan Başbakan Miçotakis’ten skandal bir açıklama geldi. Yunan Başbakan,”Batı kara suları sınırlarını genişletmek Yunanistan’ın hakkı. Bu, sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Miçotakis'ten skandal kara suları açıklaması: Yunanistan'ın hakkı

Türkiye ile arasında 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerin hemen öncesinde Yunan cephesinden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yunan Parlamentosu'nda, 'nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısı görüşülmeye başlanmışken, konuya ilişkin art arda provokatif açıklamalar geliyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatarak "Ve tabii ki Girit, Girit'in tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." Sözlerini kullanmasının ardından yeni bir çıkış, Miçotakis'ten geldi.

Parlamento'da yaptığı konuşmada Yunan Başbakan, "Batı karasuları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan yeni provokasyon! Dışişleri Bakanı Dendias: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz YUNANİSTAN'DAN YENİ PROVOKASYON! DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: GİRİT'İN DOĞUSUNDA KARA SULARIMIZI GENİŞLETMEYİ PLANLIYORUZ
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert yanıt! Türk ifadesine tahammül edemiyorsunuz SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YUNANİSTAN'A SERT YANIT! "TÜRK İFADESİNE TAHAMMÜL EDEMİYORSUNUZ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA