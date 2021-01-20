Son dakika: Miçotakis'ten skandal kara suları açıklaması: Yunanistan'ın hakkı
Son dakika haberi... Yunanistan’ın tartıştığı İyon Denizi’nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının yankıları sürerken Yunan Başbakan Miçotakis’ten skandal bir açıklama geldi. Yunan Başbakan,”Batı kara suları sınırlarını genişletmek Yunanistan’ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor.” ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerin hemen öncesinde Yunan cephesinden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Yunan Parlamentosu'nda, İyon Denizi'nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısı görüşülmeye başlanmışken, konuya ilişkin art arda provokatif açıklamalar geliyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatarak "Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." Sözlerini kullanmasının ardından yeni bir çıkış, Miçotakis'ten geldi.
Parlamento'da yaptığı konuşmada Yunan Başbakan, "Batı karasuları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.