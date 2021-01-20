Son dakika: Miçotakis'ten skandal kara suları açıklaması: Yunanistan'ın hakkı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatarak "Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." Sözlerini kullanmasının ardından yeni bir çıkış, Miçotakis'ten geldi.