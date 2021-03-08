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Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı panikletti! Miçotakis, Dışişleri Bakanı'nı Kahire'ye yolladı

yönetimi, 'nin 'de Mısır'a yeşil ışık yakmasının ardından ile anlaşmayı korumanın yollarını arıyor. Ankara'nın Kahire ile müzakere sinyali Yunanistan'ı alarma geçirirken; Başbakan Miçotakis, Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı 'ı ilk uçakla Kahire'ye gönderdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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'de ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılma ihtimali sıcaklığını koruyor.

Bu konuda Dışişleri Bakanı ilk işareti vermiş, "Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere edebiliriz. Kendi aramızda ileride bir anlaşma imzalayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara'nın ile müzakere sinyali Yunanistan'ı alarma geçirirken; Başbakan 'in, Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla arayarak "deniz yetki alanları anlaşmasını korumaya çalıştığı" belirtildi.

YUNAN BAKAN, MISIR YOLCUSU
yönetimini panikleten gelişmeler karşısında son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı , bugün Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek.

KAHİRE ZİYARETİNİN AMACI
Dendias ile Şükri'nin "iki ülke arasındaki enerji iş birliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği" açıklandı.

basını, Dendias'ın Mısır'dan Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığı ile çakışan 18 numaralı parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili olarak bilgi almayı hedeflediğini yazdı.

Atina'nın, ağustos ayında Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmaya zarar geleceği endişesiyle yeni hamlelerin önüne geçmek istediği konuşuluyor.

TÜRKİYE'DEN MISIR MESAJLARI
Bakanı , Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi hakkında, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir." görüşünü paylaşmıştı.

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