Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı panikletti! Miçotakis, Dışişleri Bakanı'nı Kahire'ye yolladı

TÜRKİYE'DEN MISIR MESAJLARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi hakkında, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz. Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir." görüşünü paylaşmıştı.