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Son dakika: Hindistan'da feci olay! Tribün çöktü

Son dakika haberi... 'ın eyaletinde . Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda seyircilerin oturduğu tribünün çökmesi sonucu 100'den fazla kişi yaralandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: Hindistan'da feci olay! Tribün çöktü

'ın eyaletinde düzenlenen . Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda korku dolu anlar yaşandı. Açılış töreni sırasında seyircilerin oturduğu tribün bir anda çöktü. Kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Tribünün çökme anları cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Eyaletin Enerji Bakanı G. Jagadish Reddy kazaya yönelik yaptığı açıklamada, "6 kişi ağır yaralandı. Hükümet yaralılara her türlü yardımı yapacak. Turnuva planlandığı gibi devam edecek" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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