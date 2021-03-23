Son dakika: Hindistan'da feci olay! Tribün çöktü
Son dakika haberi... Hindistan'ın Telanga eyaletinde 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda seyircilerin oturduğu tribünün çökmesi sonucu 100'den fazla kişi yaralandı.
DÜNYA İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tribünün çökme anları cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Eyaletin Enerji Bakanı G. Jagadish Reddy kazaya yönelik yaptığı açıklamada, "6 kişi ağır yaralandı. Hükümet yaralılara her türlü yardımı yapacak. Turnuva planlandığı gibi devam edecek" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.