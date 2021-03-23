Son dakika: Hindistan'da feci olay! Tribün çöktü

Eyaletin Enerji Bakanı G. Jagadish Reddy kazaya yönelik yaptığı açıklamada, "6 kişi ağır yaralandı. Hükümet yaralılara her türlü yardımı yapacak. Turnuva planlandığı gibi devam edecek" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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