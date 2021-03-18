Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye Yunanistan ve terör örgütü YPG mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde hitap etti.

Bakan Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." dedi.

Akar, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir." açıklamasını yaptı.