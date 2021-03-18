18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye Yunanistan ve terör örgütü YPG mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye Yunanistan ve terör örgütü YPG mesajı

Milli Savunma Bakanı , "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. 'ın ve 'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye Yunanistan ve terör örgütü YPG mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '18 Mart Şehitler Günü Töreni'nde hitap etti.

Bakan Akar, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur." dedi.

Akar, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir." açıklamasını yaptı.

Çanakkale Zaferine ait özel kareler ortaya çıktı ÇANAKKALE ZAFERİ'NE AİT ÖZEL KARELER ORTAYA ÇIKTI
THYden duygulandıran 18 Mart Çanakkale Zaferi klibi THY'DEN DUYGULANDIRAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KLİBİ
Ünlülerden 18 Mart paylaşımları! Dönmeyi düşünmediler...” ÜNLÜLERDEN 18 MART PAYLAŞIMLARI! "DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİLER..."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA