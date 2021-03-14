Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

TÜRKİYE İÇİN "NÜKLEER" İDDİASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yaptığı bir konuşmasında, "Bazı ülkeler nükleer başlıklı füzelere sahip ancak bize, bunlara sahip olamayacağımızı söylüyorlar. Bunu kabul edemem." ifadelerini kullandığı vurgulanan haberde, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği savunuldu.



