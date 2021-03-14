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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

Dışişleri Bakanı 'ın 'yi, enerji alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'ye şikayet ettiği belirtildi. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği iddia edildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Bakan Dendias, bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, 'nin enerji alanındaki projelerinin diğer ülkeler için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

İnşa aşamasında olan 'nin (NGS) bölge ülkeleri için birçok sorunlu neticesi olacağını öne süren Dendias, "Akkuyu 'in Çernobil'i olabilir." ifadesini kullandı.

Haberde, yönetiminin uzun yıllardır dikkatini Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına yönelttiği, Türkiye'nin, nükleer enerji üretme reaktörleri aracılığıyla nükleer silah imal etmede kullanılabilecek teknolojiye ve malzemeye ulaşacağı ileri sürüldü.

TÜRKİYE İÇİN "NÜKLEER" İDDİASI

Başkan 'ın 2019'da yaptığı bir konuşmasında, "Bazı ülkeler nükleer başlıklı füzelere sahip ancak bize, bunlara sahip olamayacağımızı söylüyorlar. Bunu kabul edemem." ifadelerini kullandığı vurgulanan haberde, Türkiye'nin kendi nükleer mühendislerini eğittiği ve bu mühendisleri ticari amacın yanı sıra askeri amaçlar için de kullanılabilecek malzemeye ulaşmaya yönlendirdiği savunuldu.

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