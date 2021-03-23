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Rus bombardıman uçağında fırlatma sistemi arızası: 3 ölü

'da TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının koltuk fırlatma sisteminin yanlışlıkla devreye girmesi sonucu 3 mürettebat hayatını kaybederken, 1 mürettebat da yaralandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Rus bombardıman uçağında fırlatma sistemi arızası: 3 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan TU-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının Kaluga bölgesinde düştüğünü açıkladı. Savunma Bakanlığı, uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında koltuk fırlatma sisteminin yanlışlıkla devreye girdiğini ve olayın, paraşütlerin kullanılamayacağı kadar düşük bir yükseklikte gerçekleşmesi nedeniyle 4 personelden 3'ünün hayatını kaybettiğini, 1'inin ise yaralandığını bildirdi. Yaralının hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ifade edildi.

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