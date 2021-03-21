Esaj rejimi sivil hastaneyi vurdu 5 kişi öldü!
Esad rejimi yine hastaneyi vurdu. Sivillerin hedef alındığı insanlık suçu saldırıda 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Esad rejiminin saldırısında 10 kişi de yaralandı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Esad rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 masum sivilin öldüğünü, 10 sivilin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil, rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı" denildi.