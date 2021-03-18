Bir cenazede yüz kişi koronavirüse yakalandı! Kırmızı renkteki ilde korkutan olay

Bu pozitif vakaların hepsinin ortak noktasının katıldıkları bir cenaze töreni olduğunun tespiti üzerine, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı. Burada da 70'in üzerinde vatandaşımız pozitif olduğu ortaya çıktı. Rakamlar ve veriler bir an bile virüse karşı zayıf davrandığımızda nasıl hızlı bir yayılım gösterdiğini bir kez daha bize gösteriyor. Bu bilgiler bize ulaştığında gerçekten samimi olarak söylüyorum ki, üzülüyorum. Sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, kamu kurumlarımızda görev alıp denetim, bilgilendirme ve filyasyon süreçlerine görev alan tüm görevlilerimiz adına üzülüyorum. Hastanelerimizde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ya da evinde acaba iyileşecek miyim endişesi taşıyan insanlarımız adına üzülüyorum.