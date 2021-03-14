ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Çin'e mesaj: Üstünlük bizde

"ÇİN YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR GÜCE KARŞI..."

Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'de mevkidaşları ile bir araya geleceğini anlatan Austin, "Amacımız, ABD'ye kafa tutacak Çin ya da başka herhangi bir güce karşı güçlü bir caydırıcılık tesis etmek için gerekli kabiliyet ve operasyon planlarımızın olup olmadığını teyit etmektir." ifadelerini kullandı.

Austin, Tokyo ve Seul'deki toplantılarda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da kendisine eşlik edeceğini söyledi.