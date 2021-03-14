14 Mart 2021, Pazar
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Çin'e mesaj: Üstünlük bizde

ABD ile Çin arasında "süper güç" yarışı kızışıyor. İlk yurt dışı seyahatini bölgesine yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgedeki ABD müttefikleri ile askeri iş birliğini arttırmak istediklerini ve Çin'e karşı "güçlü bir caydırıcılık" tesis etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den Çin'e mesaj: Üstünlük bizde

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, seyahatini, ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının karargahının da bulunduğu adalarından başlattı.

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Burada kendisi ile seyahat eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, "Bu seyahat ittifaklar ve ortaklıklarla ilgilidir. Oradaki kabiliyetlerimizi artırmakla ilgilidir." dedi.

"ÜSTÜNLÜK HALEN BİZDE"

Austin, ABD 'da terör örgütleri ile mücadele ederken Çin'in ise askeri kapasitesini modernize ettiğini ifade ederek, "Mevcut rekabet üstünlüğümüz aşınıyor. Üstünlük halen bizde, ilerisi için üstünlüğümüzü artıracağız." diye konuştu.

"ÇİN YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR GÜCE KARŞI..."

, ve 'de mevkidaşları ile bir araya geleceğini anlatan Austin, "Amacımız, ABD'ye kafa tutacak Çin ya da başka herhangi bir güce karşı güçlü bir caydırıcılık tesis etmek için gerekli kabiliyet ve operasyon planlarımızın olup olmadığını teyit etmektir." ifadelerini kullandı.

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Austin, Tokyo ve Seul'deki toplantılarda, Dışişleri Bakanı 'ın da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

ile 'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile dörtlü toplantılar yapacaklarını ifade eden Austin, orada daha çok, müttefiklerini dinleyeceklerini ve onların bakış açısını öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.

Japonya ve Güney Kore seyahatini tamamladıktan sonra Blinken, 18 Mart'ta, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile 'da Çinli mevkidaşları ve Wang Yi ile görüşecek. Bu görüşme, ile Çin arasındaki ilk görüşme olacak.

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