ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: ABD geri döndü

"ABD, NATO İTTİFAKIMIZA TAMAMIYLA BAĞLıdır"

Biden, "ABD, yüzleştiğimiz sorunların çözümü için AB'deki ortakları ve kıtadaki diğer başkentlerle çok yakın çalışacaktır. ABD, NATO ittifakımıza tamamıyla bağlıdır ve Avrupa'nın askeri kapasitesine yaptığı yatırımları memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

NATO Anlaşması'nın 5. maddesine atıf yapan Biden, ittifak üyesi bir ülkeye yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağını ve bu tür bir duruma karşı hep birlikte harekete edeceklerini söyledi. 11 Eylül terör saldırılarını örnek gösteren Biden, saldırılardan sonraki ittifak dayanışmasından övgüyle bahsetti.

Biden, Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır süren çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunmasını ve barış sürecini en güçlü şekilde desteklediklerini belirtti.

DEAŞ'la mücadelenin halen sürdüğünü kaydeden ABD Başkanı, "DEAŞ'ın Orta Doğu'da, Avrupa'da, ABD'de ya da başka herhangi bir yerde insanları tehdit etmek için yeniden bir araya gelmesine izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Demokratik değerlerin kurucu unsurlar olduğuna vurgu yapan Biden, "Demokrasi günümüzün temel sorunlarına verilecek ana cevaptır. Demokrasi kazara ortaya çıkmadı, onu savunmamız ve güçlendirmemiz lazım." şeklinde konuştu.