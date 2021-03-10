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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Çin Devlet Başkanı orduya seslendi: Hazır olun! Asya-Pasifik bölgesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çin Halk Cumhuriyet Başkanı Xi Jinping, Çin ordusuna "hazır olmaları" emrini verdi. Geçtiğimiz günlerde ABD'yi "çizgiyi aşmaması" konusunda uyaran Çin'de, Halk Kurtuluş Ordusu'nun güvenlik risklerini nasıl ele alması gerektiği tartışıldı. Giriş Tarihi: 10.03.2021 06:50
South China Morning Post'un haberine göre, Çin Halk Cumhuriyet Başkanı Xi Jinping Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ordusunun, ülke güvenlik sorunlarıyla boğuşurken karmaşık ve zor durumlara "yanıt vermeye" hazır olması gerektiğini söyledi.
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Aynı zamanda Merkez Askeri Komisyonunu da yöneten Xi, Pekin'deki yıllık yasama oturumları sırasında silahlı kuvvetler temsilcilerinin katıldığı bir panelde konuştu. Xi, "Ülkemizin mevcut güvenlik durumu büyük ölçüde istikrarsız ve belirsiz" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Kapasite oluşturma ve savaşa hazır olma arasındaki ilişki, tüm ordu tarafından koordine edilmeli, çeşitli karmaşık ve zor durumlara karşı her an yanıt vermeye hazır olmalı, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde korumalı ve modern bir sosyalist devletin kapsamlı inşası için güçlü destek sağlamalı."
Xi ayrıca "yüksek düzeyde stratejik caydırıcılık ve ortak bir savaş sistemi" ihtiyacını ve orduda daha fazla teknolojik yenilik gerekliliğini vurguladı.
ABD İLE REKABET Toplantıda bir başka önemli tartışma konusu da ABD'nin teknolojideki "üstünlüğünü" kırmak oldu. Donanma komutanı Koramiral Shen Jinlong, gelecekteki bir savaşı kazanmak için Çin ordusunun yenilikçi teknolojileri kullanma yeteneğini güçlendirmesi gerektiğini ve önemli endüstriler ve projeler için daha fazla devlet desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.