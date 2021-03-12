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Yunanistan'dan skandal destek! Terörist elebaşına övgü

Son dakika haberi... medyası yine skandala bir adım attı. ele başı Gülen'in terör mesajını yayınladı. Yunan televizyonunun röportaj yaptığı terörist, eli kanlı militanlarına "Yunanistan'a sığının" çağrısı yaptı. İşte Atina için "kardeş ülke" tanımlaması yapan Gülen'in o skandal açıklamaları.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Yunanistan'dan skandal destek! Terörist elebaşına övgü

'cü teröristlere kapılarını açan her seferinde karşıtı atılan adımlara destek veren yine bir skandala imza attı.

15 Temmuz hain darbe girişimde yüzlerce insanın ölümüne neden olan FETÖ ele başı Fetullah Gülen ile röportaj yapıldı.

O röportajda terörist Gülen, FETÖ'cülere Yunanistan'ın sığının mesajını verdi.

Röportajda terörist Gülen, Atina yönetinin FETÖ'cülere verdiği destek için teşekkür de etti. bir itirafta da bulundu.

Yunanistan, Suriye'deki zulmden kaçan göçmenleri Ege'de ölüme terk ederken söz konsusu FETÖ'cüler olduğunda onları koruyup kolluyor.

Üstelik Türkiye'nin iade çağrılarını görmezden gelip, teröristlere sığınma hakkı veriyor. Televizyon kanallarında ise FETÖ ELE BAŞININ RÖPOrtajı yayınlandıktan sonra konuklar ile Gülen'in konuşması yorumlanabiliyor.

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