Yunanistan'dan skandal destek! Terörist elebaşına övgü

FETÖ'cü teröristlere kapılarını açan her seferinde Türkiye karşıtı atılan adımlara destek veren Yunanistan yine bir skandala imza attı.

15 Temmuz hain darbe girişimde yüzlerce insanın ölümüne neden olan FETÖ ele başı Fetullah Gülen ile röportaj yapıldı.