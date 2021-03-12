Son dakika: Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türkiye'nin tezlerine yaklaşıyorlar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkiler nasıl şekillenecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki gerilim sonrası geri adım attığı ve Türkiye'nin tezlerine yaklaştığı vurgulandı.
Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkiler nasıl şekillenecek? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şöhret, Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Dinçşahin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte uzman isimlerden ilk değerlendirmeler;
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Tabii ki bu tek başına değerlendirilemez. Son dönemde özellikle Türkiye tezlerine daha önce uzak olan bazı ülkelerin BAE, Suudi Arabistan, Mısır hatta bunun içine bazı Avrupa ülkelerini Fransa'yı da koyarsak bu ülkelerin yavaş yavaş Türkiye'nin tezlerine doğru yaklaştığını görüyoruz.
"YENİ BİR SAYFA AÇILMIYOR"
Türkiye Mısır'la ilişkilerde yeni bir sayfa yeni bir defter açmıyor. Tam tersine Türkiye'nin tezlerine yaklaşan bir Mısır yönetimi görüyoruz. Özellikle son 7-8 aydır Doğu Akdeniz'deki gerilim sonrası Mısır'ın biraz daha geri adım attığını Yunanistan tarafından geri adım attığını görüyoruz. Türkiye vazgeçilmez bir oyuncu bölge için Orta Doğu için. Türkiye diplomatik ilişkilerini son derece iyi tutuyor. Türkiye'nin çıkarına ne gerekiyorsa o şekilde bu politikaları yürütüyor diyebiliriz.
MISIR'IN TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer: Mısır'ın Türkiye ile olan ilişkisinin bugüne kadar bozuk olması normal bir durum değildi. Mısır ve Türkiye'nin birbirleriyle alıp veremediği bir şey yok. Her şeyden önce Mısır'ın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Mısır'a ihtiyacı var. Hatta Mısır'ın Türkiye'ye çok daha fazla ihtiyacı var. Türkiye ve Mısır'ın yakınlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ve bu diplomatik münasebetlerin bir an önce ekonomik sonuçlara siyasi sonuçlara dönüşmesini de temenni ediyorum.
DOĞU AKDENİZ'DE CİDDİ BİR BAŞARI
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şöhret: Mısır yaşadığı problemleri düzeltebilmesi adına özellikle Türkiye gibi bölgenin güçlü aktörlerinden birisine ihtiyaç duyuyor. Bu bakımdan bu kurulan temas oldukça anlamlı ve önemlidir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Mısır'ın olduğu kadar Türkiye açısından da önemli bir gelişme olacak. Zira Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan bu problemlerin çözümünde ciddi bir başarı kazandığını değerlendirebiliriz bu gelişmeyle.
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: Gidişat o yoldaydı. Karşılıklı jestler vardı o noktada. Mısır ile Türkiye'nin 2013'ten bu yana soğuk giden ilişkilerin ısınması ve normalleştirilmesi gerekiyordu. Buna göre de bir yakınlaşma tekrar başlayacak. Mısır ile Türkiye arasında ciddi bir çıkar çatışması bulunmuyor. Yüzlerce yıllık geçmişi olan iş birliğimiz var. Doğu Akdeniz'de de en büyük çıkarı olan iki devlet kıyılarının uzunluğu itibariyle. Bence iyi bir yere doğru gidiyor.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Dinçşahin: Bu sevindirici bir haber. Hem Mısır hem Türkiye hükümetleri bir arada çalışmanın tekrar iş birliği yapmanın kendi ülkelerinin milletlerinin menfaatine olduğunu tekrardan fark edip bunu gündeme getirdiler. Bu ülkemiz açısında sevindirici bir haber olarak değerlendirebiliriz.