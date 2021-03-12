MISIR'IN TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer: Mısır'ın Türkiye ile olan ilişkisinin bugüne kadar bozuk olması normal bir durum değildi. Mısır ve Türkiye'nin birbirleriyle alıp veremediği bir şey yok. Her şeyden önce Mısır'ın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Mısır'a ihtiyacı var. Hatta Mısır'ın Türkiye'ye çok daha fazla ihtiyacı var. Türkiye ve Mısır'ın yakınlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ve bu diplomatik münasebetlerin bir an önce ekonomik sonuçlara siyasi sonuçlara dönüşmesini de temenni ediyorum.