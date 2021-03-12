12 Mart 2021, Cuma
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NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!

, 21 Mart tarihinde dev bir asteroitin 'nın yakınından geçeceğini açıkladı. NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 2021 yılında gözlenebilecek en büyük gök taşı olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!

2021'in en büyük gök taşı Dünya'ya sadece birkaç gün uzaklıkta.

NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!

NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!

NASA'dan yapılan açıklamaya göre gök taşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçecek.

NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!

NASA gök taşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söyledi.

NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!

NASA, 2001 FO32'ın 20 yıl önce keşfedildiğini ve o tarihten beri düzenli olarak izlendiğini belirtti.

NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!

Dev asteroitin 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği ifade edildi.

NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!

2 milyon kilometre uzak gibi gelebilir ancak Dünya'ya en yakın gezegen Venüs ve iki gezegen arasında 38 milyon kilometre bulunuyor.

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