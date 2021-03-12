NASA tarih vererek açıkladı: Çok yakından geçecek!
NASA, 21 Mart tarihinde dev bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı. NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 2021 yılında gözlenebilecek en büyük gök taşı olduğunu söyledi.
2021'in en büyük gök taşı Dünya'ya sadece birkaç gün uzaklıkta.
NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.
NASA'dan yapılan açıklamaya göre gök taşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçecek.
NASA gök taşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söyledi.
NASA, 2001 FO32'ın 20 yıl önce keşfedildiğini ve o tarihten beri düzenli olarak izlendiğini belirtti.
Dev asteroitin 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği ifade edildi.
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2 milyon kilometre uzak gibi gelebilir ancak Dünya'ya en yakın gezegen Venüs ve iki gezegen arasında 38 milyon kilometre bulunuyor.