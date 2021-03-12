Ermenistan'dan PKK itirafı! Cesetleri ortada kaldı

BİRÇOK ÜLKEDEN MİLİTAN TAŞIDILAR

Behruz Hasanov "Ermenistan kanadı ise aradan geçen dört aylık zaman zarfına rağmen morglarında ceset bekletiyor. Çünkü bu cesetler Ermenistan ya da Karabağ'da yaşayan Ermenilere ait değil. Kanada, Suriye, İran, ABD, Fransa ve Lübnan gibi ülkelerden Karabağ'a yüzlerce militan taşındı. Onlardan önemli bir kısmı da cephede öldürüldü. Cesetlerin yapılan otopsilere rağmen sahibi çıkmadı. Bu kiralık katillerden önemli bir kısmı da Suriye, Irak ve İran'dan gelen PKK'lı teröristler. Uzun süre gizlediler ancak bu skandalı hükûmet içerisindeki muhalifler ortaya çıkardı. Sağlık Bakanlığı da itiraf etmek zorunda kaldı'' dedi.